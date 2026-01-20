Калле Хальфварссон получил место в сборной Швеции на Олимпиаду-2026

Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду-2026. В него попал 36-летний Калле Хальфварссон, который в этом сезоне выступил только на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вместе с ним последнее вакантное место получил Юхан Хегстрём. Как сообщает SVT, спортсмены будут рассматриваться для участия в эстафетах.

Полный состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2026 года:

мужчины: Эдвин Ангер, Вильям Порома, Алвар Мюльбак, Антон Гран, Густав Берглунд, Калле Хальфварссон, Трулс Гиссельман и Юхан Хегстрём.

женщины: Линн Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг, Моа Илар, Эмма Рибом, Йоханна Хагстрём и Майя Дальквист.