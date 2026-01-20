Скидки
Шведский олимпийский комитет заявил об отсутствии правил взаимодействия с россиянами на ОИ

Пресс-секретарь Шведского олимпийского комитета (SOC) Ларс Маркуссон ответил на вопрос о наличии каких-либо рекомендаций для шведских спортсменов в отношении россиян, имеющих нейтральный статус, на предстоящей Олимпиаде-2026.

— Какова позиция Шведского олимпийского комитета (SOC) перед Олимпийскими играми в отношении участия российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе? Существуют ли какие-либо внутренние рекомендации или указания для шведских атлетов по поводу общения, взаимодействия или поведения по отношению к россиянам во время Игр?
— Шведские спортсмены отправятся в Италию для участия в соревнованиях с целью завоевания медалей. Шведский олимпийский комитет не устанавливает никаких правил взаимодействия с другими странами. Шведские спортсмены будут следовать кодексу поведения Олимпийского комитета Швеции, — приводит слова Маркуссона Sport24.

