В России официально покажут Олимпийские игры 2026 года

Онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

«В России покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, их можно будет посмотреть в Okko – одном из крупнейших стриминговых сервисов страны. На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые. На одной платформе можно будет посмотреть всё: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве. Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна. Будем вместе болеть за наших», – приводит слова министра спорта России Михаила Дегтярёва ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к участию в Играх в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Участие в Играх подтвердили фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, шорт-трекисты Алёна Крылова и Иван Посашков, а также ски-альпинист Никита Филиппов.Также квоты на Олимпиаду завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, а конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.