Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В России официально покажут Олимпийские игры 2026 года

В России официально покажут Олимпийские игры 2026 года
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

«В России покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, их можно будет посмотреть в Okko – одном из крупнейших стриминговых сервисов страны. На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые. На одной платформе можно будет посмотреть всё: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве. Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна. Будем вместе болеть за наших», – приводит слова министра спорта России Михаила Дегтярёва ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к участию в Играх в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Участие в Играх подтвердили фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, шорт-трекисты Алёна Крылова и Иван Посашков, а также ски-альпинист Никита Филиппов.Также квоты на Олимпиаду завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, а конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Материалы по теме
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android