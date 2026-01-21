Конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова приглашены на Олимпиаду-2026

Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова получили официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры — 2026. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

Коржова и Семёнова успешно прошли комиссию по рассмотрению права участия нейтральных спортсменов в соревнованиях. На Олимпиаде-2026 они смогут выступить в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 9 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят в нескольких видах спорта. Официальные приглашения уже получили представители лыжных гонок, фигурного катания, шорт-трека и ски-альпинизма.