Светлана Журова: Коростелёву и Непряевой на Олимпиаде будет сложнее, чем норвежцам

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на новость о приглашении российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпийские игры — 2026.

«Это Олимпиада — здесь каждый способен побороться за медали. Несомненно, нашим ребятам будет намного сложнее, чем норвежцам, на которых работает целая армия. Вряд ли нашим позволят привезти такое количество разнообразных специалистов.

Хоть это и считается индивидуальным видом спорта, но, по сути, он командный. Без врачей, массажистов, людей, которые готовят лыжи, не было бы результатов. А нашим ребятам это могут максимально урезать. Даже, казалось бы, такая элементарная вещь, как подготовка лыж — на самом деле крайне важна и влияет на результат. Ведь лыжи готовят под погоду, знания спортсмена. Я в этом вижу серьёзный минус. Специалисты понимают, что это серьёзное оправдание.

Два человека — это не команда. Думаю, ребята уже привыкли. Мы всё равно желаем удачи Савелию и Дарье. Они будут максимально стараться. В отличие от иностранцев, которые в такой ситуации вообще ничего не показали бы, наши ребята готовы всегда ко всему. Однако есть объективные причины, которые могут не позволить показать желаемые результаты. Мы даже не можем сейчас предугадать, как всё будет. Может, всё будет идеально», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.