В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде-2026

Латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления российских спортсменов на Олипмийских играх — 2026 в Италии. Об этом заявил директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис.

«Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту, но это навредило бы латвийским саночникам, для которых это олимпийский год, и они вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из… (России. — Прим. «Чемпионата») Это преднамеренное редакционное решение, а не техническое совпадение, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз», — приводит слова Цирцениса агентство LETA.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.