Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комментарии

Латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления российских спортсменов на Олипмийских играх — 2026 в Италии. Об этом заявил директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис.

«Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту, но это навредило бы латвийским саночникам, для которых это олимпийский год, и они вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из… (России. — Прим. «Чемпионата») Это преднамеренное редакционное решение, а не техническое совпадение, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз», — приводит слова Цирцениса агентство LETA.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Материалы по теме
В России официально покажут Олимпийские игры 2026 года
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android