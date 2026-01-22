Сына Анастасии Кузьминой отказались включать в состав лыжной сборной Словакии на Олимпиаду

Елисея Кузьмина — сына трёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Анастасии Кузьминой — не включили в состав сборной Словакии по лыжным гонкам на Игры-2026. Об этом сообщил Sportovy.cas. 18-летний спортсмен дебютировал на этапе Кубка мира в Оберхофе, где набрал очки для олимпийской квалификации в спринтерском прологе. Несмотря на это, Кузьмину предпочли другого словака — Яхима Ценека.

Кузьмин в квалификации конькового спринта в Оберхофе стал 69-м, а Ценек — 65-м. Затем в классической разделке Елисей занял 70-ю позицию, Яхим — стал последним из-за падения на трассе, при этом до падения Кузьмин всё равно опережал своего соотечественника. 18-летний лыжник до этапа КМ стал третьим на Кубке Европы в Зеефельде.

Несмотря на это, Словацкий лыжный союз (ZSL) оставил без Олимпиады-2026 Елисея Кузьмина. В отличии от сына, титулованная биатлонистка отобралась на зимние Игры.