Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сына Анастасии Кузьминой отказались включать в состав лыжной сборной Словакии на Олимпиаду

Сына Анастасии Кузьминой отказались включать в состав лыжной сборной Словакии на Олимпиаду
Анастасия Кузьмина с сыном Елисеем
Комментарии

Елисея Кузьмина — сына трёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Анастасии Кузьминой — не включили в состав сборной Словакии по лыжным гонкам на Игры-2026. Об этом сообщил Sportovy.cas. 18-летний спортсмен дебютировал на этапе Кубка мира в Оберхофе, где набрал очки для олимпийской квалификации в спринтерском прологе. Несмотря на это, Кузьмину предпочли другого словака — Яхима Ценека.

Кузьмин в квалификации конькового спринта в Оберхофе стал 69-м, а Ценек — 65-м. Затем в классической разделке Елисей занял 70-ю позицию, Яхим — стал последним из-за падения на трассе, при этом до падения Кузьмин всё равно опережал своего соотечественника. 18-летний лыжник до этапа КМ стал третьим на Кубке Европы в Зеефельде.

Несмотря на это, Словацкий лыжный союз (ZSL) оставил без Олимпиады-2026 Елисея Кузьмина. В отличии от сына, титулованная биатлонистка отобралась на зимние Игры.

Материалы по теме
Этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону в Нове-Место: расписание гонок, где смотреть
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android