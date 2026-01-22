«Похожую ситуацию пережила и я сама». Кузьмина — о непопадании её сына на Олимпиаду

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина высказалась по поводу итогов отбора на Игры-2026. В лыжную сборную Словакии не попал её сын Елисей Кузьмин, который на этапе Кубка мира в Оберхофе выполнил необходимые критерии для попадания на Олимпиаду.

«Получаю много сообщений и вопросов по этому поводу. Похожую ситуацию пережила и я сама в 2006 году, когда, несмотря на более высокие результаты и лучшую форму, на Олимпийские игры в Италию поехала другая спортсменка. И я верила, что моему сыну никогда не придётся столкнуться с подобной несправедливостью.

Решение Словацкого лыжного союза (ZSL) относительно олимпийской путёвки в лыжных гонках я комментировать не буду. Это влияет на меня и на мои выступления. Прошу понять», — написала Кузьмина в социальных сетях.