Фигуристка Оливия Смарт стала знаменосцем Испании на церемонии открытия Игр-2026

Фигуристка Оливия Смарт стала знаменосцем Испании на церемонии открытия Игр-2026
Оливия Смарт
Фигуристка Оливия Смарт, выступающая в танцах на льду с Тимом Диком, стала знаменосцем Испании на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«Я не только еду на свои вторые Олимпийские игры менее чем через две недели… Я также являюсь одним из знаменосцев Испании на церемонии открытия! Мне не терпится возглавить сборную Испании на старте зимних Игр в Милане 6 февраля! Спасибо всей команде и особенно олимпийскому комитету за то, что доверили мне эту роль знаменосца. Буду нести флаг с гордостью, радостью и любовью. Очень взволнована», — написала Смарт в социальных сетях.

Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.

