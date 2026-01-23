Коростелёв, Непряева и две конькобежки приняли приглашение на Олимпиаду-2026

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры — 2026. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

На Олимпиаде-2026 Коростелёв, Непряева, Коржова и Семёнова, как и все российские спортсмены, выступят в нейтральном статусе (AIN).

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 9 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят в нескольких видах спорта. Официальные приглашения уже получили представители фигурного катания, шорт-трека и ски-альпинизма.