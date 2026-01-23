Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Коростелёв, Непряева и две конькобежки приняли приглашение на Олимпиаду-2026

Коростелёв, Непряева и две конькобежки приняли приглашение на Олимпиаду-2026
Комментарии

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры — 2026. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

На Олимпиаде-2026 Коростелёв, Непряева, Коржова и Семёнова, как и все российские спортсмены, выступят в нейтральном статусе (AIN).

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 9 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят в нескольких видах спорта. Официальные приглашения уже получили представители фигурного катания, шорт-трека и ски-альпинизма.

Материалы по теме
Во всех лыжных видах спорта завершился отбор на Олимпиаду. Его прошли всего пять россиян
Во всех лыжных видах спорта завершился отбор на Олимпиаду. Его прошли всего пять россиян
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android