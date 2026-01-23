Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

МОК дал ответ на вопрос о необходимости получения визы в консульстве для участников ОИ

МОК дал ответ на вопрос о необходимости получения визы в консульстве для участников ОИ
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на вопрос, необходима ли участникам Олимпийских игр полученная в консульстве виза для въезда в страну проведения соревнований.

Ранее российский фигурист Пётр Гуменник, который примет участие в Олимпиаде в нейтральном статусе, заявил, что ему не нужна отдельная виза для въезда в Италию, так как он априори является участником Игр. Своей визой, по его словам, занимается только тренер Вероника Дайнеко.

Позднее Дайнеко заявила, что у её подопечного есть электронная виза, входящая в олимпийскую аккредитацию, после победы на квалификационном турнире в сентябре 2025 года.

«Все спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие российский паспорт, должны пройти ту же процедуру аккредитации и оформления визы, что и все остальные участники Игр. Обращение в консульство для подачи заявления на визу может потребоваться в отдельных ситуациях», — цитирует пресс-службу МОК «РИА Новости Спорт».

Олимпиада в Италии стартует 6 февраля.

Материалы по теме
Гуменник отреагировал на рекордные баллы на последнем турнире перед Олимпиадой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android