Тарпищев оценил шансы российских спортсменов на золото на Олимпийских играх в Милане

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российских спортсменов на золото на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

«Коростелёв и Непряева могут выигрывать. Но [есть] вопрос психологического давления. Когда наших спортсменов много, большинство претендует на первые места — психологически это нормально. А когда ты один и борешься со всеми — это сложно. Но при всех прочих равных решает нервная система», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к участию в Играх в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Участие в Играх подтвердили фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, шорт-трекисты Алёна Крылова и Иван Посашков, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Кроме того, квоты на Олимпиаду завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, а конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии.