Даниил Серохвостов рассказал, за кого из иностранцев он будет болеть на Олимпиаде-2026

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, за кого из иностранцев он будет болеть на Олимпиаде-2026

– Ты будешь смотреть Олимпиаду-2026? За кого-то персонально, может, топишь?

– По возможности буду, конечно. А поболею за молодых французов – Эрика Перро и Оскара Ломбардо. Пусть у них всё получится, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к участию в Играх в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Участие в Играх подтвердили фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, шорт-трекисты Алёна Крылова и Иван Посашков, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Кроме того, квоты на Олимпиаду завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, а конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии.