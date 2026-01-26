Биатлонист Серохвостов: сейчас есть цель — подготовиться к следующей Олимпиаде

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о подготовке к Олимпиаде-2030.

– Ты как-то сказал, если тебя не пустят на Олимпиаду, ты вообще не видишь смысла в продолжении карьеры. Сейчас ты не готов это повторить?

– Нет. Когда я это сказал, у меня был недостаток мотивации. Были определённые проблемы. Всё как-то наложилось. Не особо хотелось бегать, вот я так и сказал. Но сейчас есть цель подготовиться к следующей Олимпиаде. В надеждах на то, что нас допустят, я готов пробегать ещё один олимпийский цикл. А вот потом уже буду решать, что дальше. Мне ведь уже 30 будет, я уже старым стану (улыбается).

– Можно будет и в биатлоне время от времени выступать, бегать марафоны с Антоном Бабиковым, Александром Логиновым, Максимом Цветковым.

– Мне бы не хотелось оставаться в профессиональном спорте уж слишком долго. Всё равно результаты с возрастом снижаются. Тренируйся – не тренируйся, а природа возьмёт своё. Будет и семья, и другие интересы. Повторю, я настроен на следующий олимпийский цикл, а дальше буду смотреть, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.