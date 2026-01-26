Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Я был очень рад, что их допустили». Биатлонист Серохвостов — о Коростелёве и Непряевой

Комментарии

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что следит за выступлениями российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на международных стартах.

– Следишь за Коростелёвым и Непряевой?
– Конечно, слежу за тем, как они выступают на Кубке мира. Я был очень рад, что их допустили, пусть и в нейтральном статусе. Это был необходимый шажочек к тому, чтобы пробиться на Олимпиаду. Очень рад за них, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Коростелёв и Непряева успешно прошли комиссию по рассмотрению права участия нейтральных спортсменов в соревнованиях. На Олимпиаде-2026 они смогут выступить в нейтральном статусе.

