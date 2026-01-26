Даниил Серохвостов: ехать на Олимпиаду, чтобы просто поучаствовать — это глупость

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался об участии в Олимпийских играх.

– Олимпиада по-прежнему остаётся вершиной в спорте?

– Как и раньше. Ничего лучше не придумано. Олимпиада – вершина карьеры любого спортсмена.

– Какие у тебя воспоминания от Пекина?

– Я туда попал достаточно молодым. Только дебютировал на Кубке мира и сразу на Олимпиаду отобрался. Я в это изначально не верил, но, когда понял, что я в составе, у меня резко поменялся настрой. Хотя мне тренеры говорили – съездишь, получишь опыт, любой результат будет хорошим. Но когда я туда приехал, то пронзила мысль – вдруг это мой единственный шанс? Я был нацелен на самый высокий результат. Потому что ехать на Олимпиаду, чтобы просто поучаствовать, – это глупость. Ехать на Олимпиаду нужно с целью победить. Только так. Кстати, про спортивное гражданство. У нас же есть биатлонисты, которые поменяли гражданство ради того, чтобы бегать на Кубке мира. Ну ты на Кубке России ничего не можешь показать, какой Кубок мира? Но они бегут по 70-м местам и якобы ощущают атмосферу. Зачем преодолевать столько сложностей, чтобы просто участвовать и ни за что не бороться? — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.