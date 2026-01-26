Скидки
Олимпиада 2026

Французы Камий Ковалёв/Павел Ковалёв получили квоту в личный турнир на Олимпиаду-2026

Французские фигуристы Камий Ковалёв и Павел Ковалёв, выступающие в парном катании, получили квоту в личный турнир на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщила Федерация фигурного катания Франции.

Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил квоту, которая не была использована Узбекистаном в парном катании, так как бывшая российская спортивная пара Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв распалась. Французский дуэт занял четвёртое место на квалификационном турнире в Пекине (Китай) и был первым запасным.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Выступления спортивных пар начнутся 15 февраля.

Комментарии
