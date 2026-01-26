Пётр Гуменник: Олимпиада очень вовремя. Не хочется её ни приблизить, ни отдалить

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник поделился своим настроем на выступление на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Гуменник завоевал именную квоту и выступит на соревнованиях в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN).

«Очень вовремя Олимпиада. Не хочется её ни приблизить, ни отдалить. Да, предвкушаю момент, и готовлюсь к нему, и жду – в общем, всё вкупе. Рациональные, умные тренеры меня окружают, они знают, что я и сам вполне ответственный и знаю, что меня ждёт, и сам целеустремлённо могу тренироваться. Поэтому они меня не перегружают, готовят планомерно, поэтому всё очень сдержанно и как надо», — сказал Гуменник в видео Первого канала.

На ОИ-2026 мужчины представят свои короткие программы 10 февраля, а произвольные – 13-го.