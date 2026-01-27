Сборная США объявила имена участников Олимпиады-2026 в лыжных гонках

Федерация лыжных видов спорта и сноуборда США объявила состав команды по лыжным гонкам на Олимпиаду-2026. В него попали 16 человек — по восемь мужчин и женщин.

женщины: Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Джулия Керн, Лорен Йортберг, Кендалл Крамер, Нови Маккейб, Саманта Смит и Хэйли Свирбул.

мужчины: Бен Огден, Гус Шумахер, Джеймс Клинтон Скунмейкер, Зак Кеттерсон, Занден Макмаллен, Хантер Уондерс, Джонни Хагенбух и Зак Янг.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Соревнования по лыжным гонкам состоятся в Валь-ди-Фьемме. Там будет разыграно 12 комплектов наград. За медали в личных видах поборются Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.