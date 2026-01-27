Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Чувствую прилив положительной энергии». Гуменник — о самочувствии перед Олимпиадой

«Чувствую прилив положительной энергии». Гуменник — о самочувствии перед Олимпиадой
Комментарии

Победитель чемпионата России – 2026 российский фигурист Пётр Гуменник, который в нейтральном статусе выступит на предстоящей Олимпиаде в Италии, рассказал о своём самочувствии перед Играми.

«Сейчас пока чувствую прилив положительной энергии, у меня становится больше сил, больше желания. Я могу больше прокатать программу, больше потренироваться. И на самом деле в таком состоянии нужно быть аккуратным, потому что можно легко перестараться, перетренироваться. И это может плохо сказаться. Поэтому нужно себя по количеству ограничивать, когда ты в таком настроении. Но вообще это хорошо, потому что элементы получаются гораздо лучше», — сказал Гуменник в видео Первого канала.

Олимпийские Игры в Милане стартуют 6 февраля. Мужчины представят короткие программы 10 февраля.

Материалы по теме
Пётр Гуменник: Олимпиада очень вовремя. Не хочется её ни приблизить, ни отдалить
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android