«Чувствую прилив положительной энергии». Гуменник — о самочувствии перед Олимпиадой

Победитель чемпионата России – 2026 российский фигурист Пётр Гуменник, который в нейтральном статусе выступит на предстоящей Олимпиаде в Италии, рассказал о своём самочувствии перед Играми.

«Сейчас пока чувствую прилив положительной энергии, у меня становится больше сил, больше желания. Я могу больше прокатать программу, больше потренироваться. И на самом деле в таком состоянии нужно быть аккуратным, потому что можно легко перестараться, перетренироваться. И это может плохо сказаться. Поэтому нужно себя по количеству ограничивать, когда ты в таком настроении. Но вообще это хорошо, потому что элементы получаются гораздо лучше», — сказал Гуменник в видео Первого канала.

Олимпийские Игры в Милане стартуют 6 февраля. Мужчины представят короткие программы 10 февраля.