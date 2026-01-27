Шамиль Тарпищев: вылетаю на Олимпиаду 1 февраля, буду пытаться помочь нашим спортсменам

Глава Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев рассказал, что собирается поддерживать российских спортсменов на Играх-2026 в Италии. Спортивный функционер отправляется на ОИ 1 февраля.

«Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам. Буду на всех наших мероприятиях. Плюс, конечно, есть моковские вопросы. Об этом пока рано говорить. Но работы непочатый край», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

За 10 дней до старта Олимпийских игр приглашение на соревнования получили девять спортсменов из России в фигурном катании, лыжных гонках, ски-альпинизме, шорт-треке и конькобежном спорте.