Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шамиль Тарпищев: вылетаю на Олимпиаду 1 февраля, буду пытаться помочь нашим спортсменам

Шамиль Тарпищев: вылетаю на Олимпиаду 1 февраля, буду пытаться помочь нашим спортсменам
Шамиль Тарпищев
Комментарии

Глава Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев рассказал, что собирается поддерживать российских спортсменов на Играх-2026 в Италии. Спортивный функционер отправляется на ОИ 1 февраля.

«Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам. Буду на всех наших мероприятиях. Плюс, конечно, есть моковские вопросы. Об этом пока рано говорить. Но работы непочатый край», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

За 10 дней до старта Олимпийских игр приглашение на соревнования получили девять спортсменов из России в фигурном катании, лыжных гонках, ски-альпинизме, шорт-треке и конькобежном спорте.

Материалы по теме
Сборная США объявила имена участников Олимпиады-2026 в лыжных гонках
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android