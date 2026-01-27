Скидки
В составе сборной Швеции по хоккею на Олимпийские игры произошли изменения

В составе сборной Швеции на Олимпийские игры — 2026 в Италии произошли изменения, сообщает пресс-служба НХЛ.

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Юханссон и защитник «Бостон Брюинз» Хампус Линдхольм заменят травмированных нападающего Лео Карлссона («Анахайм Дакс») и защитника «дикарей» Юнаса Бродина.

В нынешнем сезоне Юханссон набрал 34 (13+21) очка в 48 играх за «Миннесоту». Хампус Линдхольм в составе «Бостон Брюинз» набрал 16 (3+13) очков в 39 встречах текущего сезона НХЛ.

16 января Карлссон перенёс операцию на левом бедре. Предполагается, что он пропустит от трёх до пяти недель.

Бродин не играл с 12 января, и, по словам представителей «Миннесоты», его состояние оценивается как «неопределённое» из-за травмы нижней части тела. 15 января Юнаса внесли в список травмированных.

