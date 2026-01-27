36 атлетов представят Казахстан на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Известен окончательный состав сборной Казахстана на Олимпийские игры – 2026 в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля. Страну на Играх представят 36 атлетов, которые выступят в 10 спортивных дисциплинах. В состав национальной команды вошли 18 мужчин и 18 женщин, а средний возраст команды составляет 25 лет.

Фигурное катание: Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.

Фристайл-могул: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова (знаменосец), Павел Колмаков.

Фристайл-акробатика: Шерзод Хаширбаев, Асылхан Асан, Динмухамед Райымкулов, Роман Иванов, Аяна Жолдас.

Биатлон: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Айша Ракишева, Милана Генева.

Лыжные гонки: Виталий Пухкало, Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков, Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Анна Мельник.

Конькобежный спорт: Евгений Кошкин, Надежда Морозова, Кристина Силаева, Арина Ильященко, Елизавета Голубева.

Шорт-трек: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша (знаменосец), Яна Хан, Ольга Тихонова.

Горнолыжный спорт: Ростислав Хохлов, Александра Скороходова.

Прыжки на лыжах с трамплина: Илья Мизерных, Данил Васильев.

Лыжное двоеборье: Чингиз Ракпаров.