Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

36 атлетов представят Казахстан на Олимпийских играх — 2026 в Италии

36 атлетов представят Казахстан на Олимпийских играх — 2026 в Италии
Комментарии

Известен окончательный состав сборной Казахстана на Олимпийские игры – 2026 в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля. Страну на Играх представят 36 атлетов, которые выступят в 10 спортивных дисциплинах. В состав национальной команды вошли 18 мужчин и 18 женщин, а средний возраст команды составляет 25 лет.

Фигурное катание: Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.
Фристайл-могул: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова (знаменосец), Павел Колмаков.
Фристайл-акробатика: Шерзод Хаширбаев, Асылхан Асан, Динмухамед Райымкулов, Роман Иванов, Аяна Жолдас.
Биатлон: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Айша Ракишева, Милана Генева.
Лыжные гонки: Виталий Пухкало, Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков, Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Анна Мельник.
Конькобежный спорт: Евгений Кошкин, Надежда Морозова, Кристина Силаева, Арина Ильященко, Елизавета Голубева.
Шорт-трек: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша (знаменосец), Яна Хан, Ольга Тихонова.
Горнолыжный спорт: Ростислав Хохлов, Александра Скороходова.
Прыжки на лыжах с трамплина: Илья Мизерных, Данил Васильев.
Лыжное двоеборье: Чингиз Ракпаров.

Материалы по теме
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android