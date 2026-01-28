Скидки
Олимпиада 2026

Известен итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2026

Известен итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2026
Комментарии

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Всего на Играх выступят 13 российских спортсменов.

Олимпийские игры — 2026. Милан (Италия). Список российских спортсменов:

фигурное катание: Аделия Петросян, Пётр Гуменник.
шорт‑трек: Алёна Крылова, Иван Посашков.
лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелёв.
конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семёнова.
ски‑альпинизм: Никита Филиппов.
санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов.
горнолыжный спорт: Семён Ефимов, Юлия Плешкова.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Комментарии
