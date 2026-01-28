«Позвали тех, кого они сочли нужным». Тарасова — о допуске 13 россиян на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российская сборная завоевала право выступать на Олимпиаде в Италии в гораздо большем составе, нежели в количестве 13 человек, допущенных до Игр.

«Это, наверное, 20-я часть от нашей огромной команды, 10-я точно. Мы завоевали право выступать огромным количеством спортсменов, мы выигрывали соревнования, рисковали буквально своим здоровьем.

Позвали тех, кого они сочли нужным. Теперь, оказывается, на Олимпийские игры зовут, тогда как раньше надо было только отбираться, набирать определённые очки. Туда попадали по спортивному принципу, а теперь — по приглашениям. Есть в этом разница», — цитирует Тарасову ТАСС.