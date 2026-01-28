«Это не недостаток». Вонн — о влиянии возраста на участие в ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн поделилась мнением о том, как её возраст влияет на участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Я хочу показать людям, что возраст — это не недостаток. Мне нравится бросать вызов устоявшимся взглядам, и участие в Олимпиаде-2026 – потрясающая возможность сделать именно это.

Кроме того, мой возраст здесь — преимущество. У меня огромный опыт, и я каталась на этих трассах в четыре раза больше, чем кто-либо другой. Плюс я люблю бить рекорды. Так что если я самая возрастная женщина в соревнованиях у горнолыжниц, то пусть так и будет», – приводит слова Вонн People.