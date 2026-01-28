«Соперники боятся оказаться за пьедесталом». Михайлов — об отсутствии России на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Михайлов рассказал, как относится к проведению Олимпийских игр в отсутствие сборной России.

«Олимпиада есть Олимпиада. Но у меня она не вызывает большого интереса без сборной России. Некоторые игры хоккейного турнира я посмотрю выборочно, чтобы знать, на каком уровне мы играем и на каком уровне сейчас другие сборные. Думаю, и у других российских болельщиков пропал интерес к Олимпиаде, где практически нет наших спортсменов и не будет наших звёзд НХЛ.

Раньше спорт был вне политики. Сейчас политика влезла в спорт, это очень печально. А почему многие страны выступают против допуска нашей хоккейной сборной? Потому что таким образом без наших хоккеистов им будут обеспечены медали. Они боятся оказаться за пьедесталом, поэтому и не хотят нашего возвращения. Не думаю, что Олимпиада в Италии побьёт рекорды посещаемости без российских спортсменов», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».