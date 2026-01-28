Скидки
Олимпиада 2026

Алексей Немов заявил, что будет смотреть Олимпийские игры в Италии

Алексей Немов заявил, что будет смотреть Олимпийские игры в Италии
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил о намерении следить за Олимпийскими играми — 2026, которые начинаются в Милане 6 февраля.

«Я буду смотреть Олимпиаду, мне интересны выступления всех спортсменов, а российских — в особенности. Мне интересны и сами соревнования, хочется посмотреть, на что спортивный мир сегодня способен. Буду болеть за россиян, за фигуристов, конечно. Жалко, что хоккеистов наших не допустили. Для меня хоккей всегда был и остаётся в приоритете из зимних видов спорта», — приводит слова Немова ТАСС.

На Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

