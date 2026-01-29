Трёхкратный олимпийский чемпион Стох стал знаменосцем сборной Польши на открытии ОИ-2026

Трёхкратный олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина (2014, 2018) Камиль Стох стал знаменосцем сборной Польши на церемонии открытии Олимпиады-2026. Об этом сообщила пресс-служба МОК. Вместе с ним эту миссию доверили Наталье Червонке, серебряному призёру Сочи-2014 в конькобежном спорте.

Сборная Румынии, в свою очередь, выставила восемь знаменосцев. Это Александру Стефанеску (горнолыжный спорт), Даниэла Тот (прыжки с трамплина), Юлия Заутер (фигурное катание), Ката Мандель (сноуборд), Михай Кристьян Тентя (бобслей), Паул Константин Пепене (лыжные гонки) и Ралука Стрэмэтурура (санный спорт).

Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоится 6 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро».