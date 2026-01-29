Скидки
Олимпиада 2026

«Почему бы не выиграть шесть гонок?» Эрик Перро — о своих шансах на золото Олимпиады-2026

Эрик Перро
Французский биатлонист, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Эрик Перро высказался о своих шансах на золото в рамках Олимпиады-2026. Он отметил, что можно взять все шесть первых позиций на Играх.

«Олимпийское золото — моя главная цель, и в личном, и в командном плане. Мечтать об этом не так уж сложно. Я часто об этом думаю — это самая лёгкая часть (смеётся). Я считаю, что это реально. Возможно, это немного наивный взгляд, но я думаю: почему бы и нет? Можно выиграть одну гонку, так почему бы не выиграть шесть? При этом есть много других людей, которые смотрят на вещи точно так же, как я, и нас будет много в борьбе за золото», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 22 февраля. Соревнования по биатлону состоятся на стадионе в Антхольце.

