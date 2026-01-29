Специальная комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о допуске на ОИ-2026

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию, поданную трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира по лыжным гонкам россиянином Александром Большуновым.

Лыжник пытался опротестовать решение, вынесенное комиссией Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря 2025 года, которая отклонила его заявление о предоставлении статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN), тем самым лишив его права на участие в Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Заявление, поданное Большуновым 28 января, содержало просьбу о признании его права участвовать в Олимпиаде в качестве индивидуального нейтрального спортсмена. Арбитр CAS, назначенный для рассмотрения дела, отметил, что специальная комиссия суда по Олимпийским играм 2026 года создана для разрешения споров только в той мере, в какой они возникают во время Игр или в течение 10 дней до церемонии открытия.

Следовательно, спор должен был возникнуть не позднее 27 января 2026 года, чтобы подпадать под её юрисдикцию. В результате дело не могло быть рассмотрено, поскольку оно было подано вне юрисдикции специальной комиссии CAS по Играм», — говорится в заявлении суда.