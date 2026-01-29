Макдэвид — об ОИ: хочу выиграть золотую медаль, это единственное, что имеет значение

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я просто хочу выиграть золотую медаль, это единственное, что имеет значение. В сборной много отличных игроков; каждый сыграет свою роль, каждый внесёт свой вклад. Цель – просто выиграть золото – и всё», – приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Напомним, Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

