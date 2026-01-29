Олимпийский комитет США заявил, что не имеет отношения к присутствию ICE на ОИ-2026

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) заявил, что не имеет никакого отношения к тому, что агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) будут присутствовать на Олимпиаде-2026 в Италии для «снижения рисков», связанных с транснациональными преступными организациями. Данная новость вызвала резонанс на фоне недавних волнений в Миннеаполисе.

«Появившаяся информация неточна, и мы считаем важным внести ясность и предоставить фактические данные. Как и на каждых Олимпийских играх на протяжении более трёх десятилетий, USOPC координирует свою работу с Дипломатической службой безопасности США (DSS), Международным олимпийским комитетом и принимающей страной для поддержки планирования безопасности Игр, в соответствии с давними международными практиками олимпийского движения. USOPC не сотрудничает с правоохранительными или иммиграционными органами США в планировании или проведении Игр, включая агентства, входящие в Министерство внутренней безопасности, часто называемые ICE.

Только итальянские власти несут ответственность за все операции по обеспечению безопасности во время Игр. DSS выступает в качестве связующего звена и консультанта, тесно сотрудничая с итальянскими правоохранительными органами и службами безопасности, и не осуществляет никакой правоохранительной, иммиграционной или полицейской деятельности в Италии. Вся деятельность по обеспечению безопасности осуществляется под руководством итальянских властей и в соответствии с итальянским законодательством. США и Италия имеют давнюю традицию сотрудничества для обеспечения безопасности спортсменов, зрителей и делегаций на крупных международных мероприятиях, и это партнёрство будет продолжаться на протяжении всех Игр», — приводит заявление USOPC RMC Sport.

Напомним, в январе агенты ICE во время рейдов в Миннеаполисе застрелили двух человек: Рене Гуд и Алекса Претти. Эти убийства вызвали массовые протесты в США.