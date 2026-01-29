Легендарный фристайлист Кингсбери станет знаменосцем сборной Канады на Олимпиаде-2026

Олимпийский комитет Канады объявил имена своих знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в Италии. Ими стали олимпийский чемпион 2018 года, многократный чемпион мира в могуле фристайлист Микаэль Кингсбери и олимпийская чемпионка 2014 года, чемпионка мира в ски-кроссе фристайлистка Мариэль Томпсон. Для обоих спортсменов Игры в Италии станут четвёртыми в карьере.

«У меня мурашки по коже пробежали, когда узнал, что буду знаменосцем. Это одна из лучших наград в моей жизни. Я очень горжусь. Сейчас я близок к 100-процентной готовности. Знаю, что могу победить и не в такой форме», — приводит слова Кингсбери CBC.

«Предложение нести канадский флаг — одна из самых высоких почестей в моей олимпийской карьере. У нас так много потрясающих спортсменов… Поэтому быть выбранной — это невероятно, очень особенное событие. Мы с Микаэлем вместе участвовали во всех Олимпийских играх, мы одного возраста, так что, можно сказать, вместе прошли путь в этом виде спорта. Думаю, у нас сложились дружеские отношения, здорово разделить эту честь вместе», — добавила Томпсон.