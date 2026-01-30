Скидки
Губерниев — о решении CAS: Большунов — опасный соперник, зачем он им нужен на Олимпиаде?

Губерниев — о решении CAS: Большунов — опасный соперник, зачем он им нужен на Олимпиаде?
Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотреть апелляцию трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о недопуске спортсмена до Олимпиады-2026.

«Может быть, есть какие-то затыки в подаче апелляции Большунова, но в CAS в любом случае придумали бы массу кейсов, чтобы не рассматривать и не допускать. Никто не удивлён. Юрий Викторович на 100% прав, говоря о предвзятости. Большунов — громкий и опасный соперник, звезда, поэтому зачем он им там нужен?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

