«Мечта не окончена». Линдси Вонн намерена выступить на ОИ-2026, несмотря на травму

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что травмировала левое колено в результате падения во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане, но всё равно намерена выступить на Олимпиаде-2026.

«Сегодня я упала на трассе супергиганта в Швейцарии и повредила левое колено. Я обсуждаю ситуацию с врачами и командой и продолжу проходить дополнительные обследования. Это очень тяжёлый исход за неделю до Олимпиады… но если есть одна вещь, в которой я разбираюсь, так это в камбэках. Моя олимпийская мечта не окончена. Спасибо за всю любовь и поддержку. Я дам больше информации, как только она появится.

Спасибо всему медицинскому персоналу, который помог мне сегодня. Благодарна за всю невероятную помощь, которую получила. Передаю лучшие пожелания Марте Монсен, которая тоже сегодня сильно упала и получила травму. Всё не кончено, пока не кончено», — написала Вонн в социальных сетях.