Главная Олимпиада 2026 Новости

Хореограф Железняков заявил, что Петросян — фаворит в борьбе за золото на ОИ-2026

Российский хореограф Алексей Железняков заявил, что Аделия Петросян будет фаворитом в борьбе за золото на зимних Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Милане (Италия).

«Конечно, посмотрю Олимпийские игры, потому что там выступят наши спортсмены. Буду болеть за Петра Гуменника и Аделию Петросян. Буду болеть за всех российских спортсменов, не только в фигурном катании.

Шансы на медаль? Лёд скользкий, всё зависит от характера спортсменов. Надо, чтобы удача и фарт сопутствовали. Аделия – фаворит в борьбе за золото, но зависит, как отсудят. Нельзя допускать ни одной малейшей ошибки, надо выступить блестяще, чтобы судьи ничего не смогли сказать», – приводит слова Железнякова Metaratings.

