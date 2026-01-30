Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Главный тренер «Северстали» сказал, когда капитан команды отправится на Олимпиаду

Главный тренер «Северстали» сказал, когда капитан команды отправится на Олимпиаду
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал, когда защитник и капитан команды Адам Лишка покинет расположение команды и отправится в сборную Словакии для участия в Олимпийских играх 2026 года.

— Когда Адам Лишка покинет расположение «Северстали» и отправится в сборную? Поможет ли он команде на следующей неделе?
— Адам уже уезжает на сборы, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист провёл 38 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+13».

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

Материалы по теме
«Если отыгрались, значит, всё по силам». Козырев оценил победу «Северстали» над «Динамо»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android