Главный тренер «Северстали» сказал, когда капитан команды отправится на Олимпиаду

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал, когда защитник и капитан команды Адам Лишка покинет расположение команды и отправится в сборную Словакии для участия в Олимпийских играх 2026 года.

— Когда Адам Лишка покинет расположение «Северстали» и отправится в сборную? Поможет ли он команде на следующей неделе?

— Адам уже уезжает на сборы, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист провёл 38 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+13».

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.