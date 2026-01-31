Ларионов ответил на вопрос о фаворите ОИ-2026 и рассказал, будет ли смотреть турнир

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о том, будет ли смотреть хоккейный турнир Олимпийских игр 2026 года в Италии, а также ответил на вопрос о фаворитах соревнования. Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

— Предстоящие Олимпийские игры, к сожалению, проходят без России. Будете ли вы их смотреть?

— Я очень сожалею. Говорил об этом публично, давал интервью большому изданию The Athletic. Не знаю, вышло оно или нет. Мне действительно очень жаль, что на Играх нашей команды, наших ребят не будет. Без них хоккей сегодня, на самом высоком уровне, я не представляю. Это часть большой хоккейной семьи, которая должна была решить этот вопрос. Профсоюз игроков, лига — НХЛ — не знаю, проявили ли они слабость… Далеко зашёл в ответе на ваш вопрос, но мне искренне жаль.

Конечно, я буду смотреть. Это интересно. Последний раз такое было в 2014 году в Сочи. Олимпиада — это всегда яркое событие. Хочется видеть хоккей, который привлекает хоккейных и не только специалистов. С другой стороны, хочется видеть, какие направления, какие тенденции сейчас есть. Когда сильнейшие игроки мира играют друг против друга, сражаются за свои за свои страны, а за этим смотрит весь мир — это праздник. Хотя, на мой взгляд, этот праздник не совсем полноценный без нашей команды.

— Кого видите фаворитом Олимпиады?

— Предсказать что-то сложно. Это не плей-офф, где играют до четырех побед. Здесь одна игра может все решить — пара судейских ошибок, пара неудачных отскоков. Это может определить игру. Все команды очень интересные, по составам тоже. Поэтому явного фаворита я бы не назвал, — приводит слова Ларионова официальный сайт СКА.

Напомним, российскую национальную команду отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.