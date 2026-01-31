Лука Берулава и Диана Дэвис будут нести флаг Грузии на церемонии открытия Олимпиады-2026

Фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис будут нести флаг Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Италии.

Отметим, что Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе. Она выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. За Грузию они выступают с лета 2023-го. В этом сезоне фигуристы заняли 10-е место на чемпионате мира и восьмое — на чемпионате Европы. Берулава родился в Москве, однако никогда не выступал за Россию, всегда представляя Грузию.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.