Карина Акопова высказалась о том, что станет знаменосцем Армении на ОИ-2026

Армянская фигуристка Карина Акопова, выступающая в парном катании с Никитой Рахманиным, прокомментировала новость о том, что они с партнёром станут знаменосцами делегации сборной Армении на открытии Олимпийских игр – 2026 в Италии.

«Мы рады, что нам предоставили такую возможность, это много значит для нас, особенно для меня. Никаких опасений [за результат соревнований из-за этого] нет. Главное — удержать его, примет никаких не знаю и не верю в них», — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Акопова родилась в Сочи. С партнёром официально перешла под флаг Армении в мае 2025 года.