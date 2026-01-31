Коростелёв и Непряева начали тренировки на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева начали завершающий этап подготовки к Олимпийским играм — 2026. Они уже прибыли в Валь-ди-Фьемме и вышли на олимпийскую трассу. Кадрами с тренировки в социальных сетях поделилась Непряева-младшая.

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Олимпиада-2026 стартует в Италии 6 февраля. Она продлится до 22-го числа. Первый старт с участием Дарьи Непряевой состоится 7 февраля — это будет женский скиатлон. Савелий Коростелёв этот вид программы пробежит 8 февраля.

Ранее стало известно точное число представителей России на ОИ-2026. В список спортсменов, которые получили приглашение от МОК, вошли 13 человек.