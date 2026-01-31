Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Стало известно, в каких комбинезонах побегут на Олимпиаде-2026 Коростелёв и Непряева

Стало известно, в каких комбинезонах побегут на Олимпиаде-2026 Коростелёв и Непряева
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева
Комментарии

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв выступят на Олимпийских играх 2026 года в обновлённых комбинезонах. Фотографию, на которой россияне стоят в новом костюме, опубликовал Коростелёв в своём телеграм-канале. Производитель спортивной одежды рассказал «Чемпионату», что комплекты были пошиты для лыжников и пока не успели поступить в продажу.

Отличие олимпийского комбинезона от того, в котором спортсмены соревновались ранее на Кубке мира, в цветах и узорах — в Валь-ди-Фьемме добавился заметный оранжевый оттенок и исчез синий цвет.

Олимпиада-2026 стартует в Италии 6 февраля. Она продлится до 22-го числа. Первый старт с участием Дарьи Непряевой состоится 7 февраля — это будет женский скиатлон. Савелий Коростелёв этот вид программы пробежит 8 февраля.

Ранее стало известно точное число представителей России на ОИ-2026. В список спортсменов, которые получили приглашение от МОК, вошли 13 человек.

