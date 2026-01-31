Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Накануне Олимпиады-2026 Диггинс опубликовала пост, критикующий волну насилия в США

Накануне Олимпиады-2026 Диггинс опубликовала пост, критикующий волну насилия в США
Джессика Диггинс
Комментарии

Олимпийская чемпионка, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 американская лыжница Джессика Диггинс высказалась против насилия в США. Она отметила, что будет выступать на Олимпиаде в Италии за американцев, которые защищают друг друга.

«Я хочу убедиться, что вы знаете, за кого я выступаю, когда выйду на старт на Олимпийских играх. Я выступаю за американский народ, который отстаивает любовь, принятие, сострадание, честность и уважение к другим. Я не выступаю за ненависть, насилие или дискриминацию.

Каждый день я сама решаю, за кого я выступаю и как хочу следовать своим ценностям. Для всех, кто заботится о других, защищает своих соседей и встречает людей с любовью — каждый мой шаг для вас. Вы — те, кто заставляет меня гордиться тем, что я несу флаг, и надеюсь, что смогу подарить вам радость в ближайшие несколько недель», — написала Диггинс в социальных сетях.

Материалы по теме
«Многим людям не хватает сочувствия». Даниэль Коллинз — о насилии в США
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android