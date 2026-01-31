Видео: Савелий Коростелёв провёл тренировку на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв опробовал олимпийскую трассу в Валь-ди-Фьемме. Спортсмен опубликовал кадры с тренировки в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, в каких комбинезонах побегут на Олимпиаде-2026 Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Он отличается от того, в котором россияне выступали на Кубке мира. Разница в цветах и узорах — в Валь-ди-Фьемме добавился заметный оранжевый оттенок и исчез синий цвет.

Олимпиада-2026 стартует в Италии 6 февраля. Она продлится до 22-го числа. Первый старт с участием Дарьи Непряевой состоится 7 февраля — это будет женский скиатлон. Савелий Коростелёв этот вид программы пробежит 8 февраля.