Олимпиада 2026

Форвард СКА Бландизи: было бы хорошо, если бы Россия была на Олимпиаде

Нападающий СКА Джозеф Бландизи назвал сборные Канады, Швеции и США фаворитами Олимпиады-2026, которая состоится в Италии.

«Если у меня будет время и матчи не будут играть посреди ночи, то буду наблюдать за играми олимпийского турнира. Я канадец, и я буду болеть за Канаду, но очень интересно увидеть Олимпийские игры в Италии. Это место, откуда мои родственники, и я думаю, что впереди очень интересное время для страны.

В тройку фаворитов я бы определил ещё Швецию и США. Мне нравится их игра. Было бы хорошо, если бы Россия была на Олимпиаде. Чехи сейчас хороши, поэтому турнир будет интересным», — приводит слова Бландизи Metaratings.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

