Тренер Гуменника получила визу для поездки на Олимпиаду-2026 — источник

Пётр Гуменник
Вероника Дайнеко, тренер российского фигуриста Петра Гуменника, получила шенгенскую визу и полетит на Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия). Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

Известно, что специалист полетит в Милан через турецкий Стамбул 8 февраля. Дайнеко отметила, что у Гуменника есть электронная виза, которая входит в его олимпийскую аккредитацию.

Олимпийские игры — 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля. Пётр Гуменник выйдет на лёд Милана в короткой программе у мужчин. Начало соревнований — 10 февраля в 20:30 мск. Произвольная программа и распределение наград состоятся 13 февраля в 21:00 мск.

