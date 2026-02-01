Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Крикунов: сборная России была бы главным фаворитом Олимпийских игр

Крикунов: сборная России была бы главным фаворитом Олимпийских игр
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что российская национальная команда была бы главным фаворитом Олимпийских игр.

«Сборная России была бы главным фаворитом Олимпийских игр. У нас очень хорошие вратари в НХЛ, а у нас их не один и даже не два. Так что это справедливо. Я согласен с Романом Ротенбергом, что у нас лучшая сборная в истории хоккея. Если взять в совокупности СССР и Россию, то это так. Хотя канадцы вроде обошли нас по медалям, они, наверно, тоже так считают. Канада понимает, что им надо играть со сборной России, ведь самый большой интерес вызывают матчи именно наших команд. Самый большой ажиотаж всегда у финала Россия — Канада», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

