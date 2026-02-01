Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сихарулидзе пожелал Петросян и Гуменнику чистых прокатов на Олимпиаде

Сихарулидзе пожелал Петросян и Гуменнику чистых прокатов на Олимпиаде
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе пожелал чистых прокатов российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Дела и у Аделии, и у Петра идут прекрасно. Они тренируются, подводят себя к выступлениям в Милане. Мы хотим увидеть только одно – хорошие прокаты наших ребят.

Надо понимать, что Аделия и Петр во взрослом состоянии ни разу не выступали на взрослых международных соревнованиях. Нагрузка на них легла очень серьёзная. Надеемся, вся страна будет поддерживать Аделию и Петра. Будем желать им только одного – чистых прокатов», – сказал Сихарулидзе в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Почему не стоит ждать высоких баллов у Петросян и Гуменника на Олимпиаде?
Почему не стоит ждать высоких баллов у Петросян и Гуменника на Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android