Сихарулидзе пожелал Петросян и Гуменнику чистых прокатов на Олимпиаде

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе пожелал чистых прокатов российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Дела и у Аделии, и у Петра идут прекрасно. Они тренируются, подводят себя к выступлениям в Милане. Мы хотим увидеть только одно – хорошие прокаты наших ребят.

Надо понимать, что Аделия и Петр во взрослом состоянии ни разу не выступали на взрослых международных соревнованиях. Нагрузка на них легла очень серьёзная. Надеемся, вся страна будет поддерживать Аделию и Петра. Будем желать им только одного – чистых прокатов», – сказал Сихарулидзе в эфире Первого канала.