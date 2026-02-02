Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Хоккей, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026

Хоккей, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026
Комментарии

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны два комплекта медалей (женщины и мужчины). На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Расписание хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

5 февраля, четверг
14.10. Женщины. Группа B. Швеция — Германия
16.40. Женщины. Группа B. Италия — Франция
18.40. Женщины. Группа А. США — Чехия
23.10. Женщины. Группа А. Финляндия — Канада

6 февраля, пятница
14.10. Женщины. Группа B. Франция — Япония
16.40. Женщины. Группа А. Чехия — Швейцария

7 февраля, суббота
14.10. Женщины. Группа B. Германия — Япония
16.40. Женщины. Группа B. Швеция — Италия
18.40. Женщины. Группа A. США — Финляндия
23.10. Женщины. Группа A. Швейцария — Канада

8 февраля, воскресенье
18.40. Женщины. Группа B. Франция — Швеция
23.10. Женщины. Группа A. Чехия — Финляндия

9 февраля, понедельник
14.10. Женщины. Группа B. Япония — Италия
18.40. Женщины. Группа B. Германия — Франция
22.10. Женщины. Группа A. Швейцария — США
23.10. Женщины. Группа A. Канада — Чехия

10 февраля, вторник
14.10. Женщины. Группа B. Япония — Швеция
18.40. Женщины. Группа B. Италия — Германия
22.10. Женщины. Группа A. Канада — США
23.10. Женщины. Группа A. Финляндия — Швейцария

11 февраля, среда
18.40. Мужчины. Группа B. Словакия — Финляндия
23.10. Мужчины. Группа B. Швеция — Италия

12 февраля, четверг
14.10. Мужчины. Группа А. Швейцария — Франция
18.40. Мужчины. Группа A. Чехия — Канада
23.10. Мужчины. Группа C. Латвия — США
23.10. Мужчины. Группа C. Германия — Дания

13 февраля, пятница
14.10. Мужчины. Группа B. Финляндия — Швеция
14.10. Мужчины. Группа B. Италия — Словакия

18.40. Женщины. Четвертьфинал №1
18.40. Мужчины. Группа A. Франция — Чехия

23.10. Женщины. Четвертьфинал №2
23.10. Мужчины. Группа A. Канада — Швейцария

14 февраля, суббота
14.10. Мужчины. Группа B. Швеция — Словакия
14.10. Мужчины. Группа C. Германия — Латвия
18.40. Женщины. Четвертьфинал №3
18.40. Мужчины. Группа B. Финляндия — Италия
23.10. Женщины. Четвертьфинал №4
23.10. Мужчины. Группа C. США — Дания

15 февраля, воскресенье
14.10. Мужчины. Группа A. Швейцария — Чехия
18.40. Мужчины. Группа A. Канада — Франция
21.10. Мужчины. Группа C. Дания — Латвия
23.10. Мужчины. Группа C. США — Германия

16 февраля, понедельник
18.40. Женщины. Полуфинал №1
23.10. Женщины. Полуфинал №2

17 февраля, вторник
14.10. Мужчины. Плей-офф (1/8 финала)
14.10. Мужчины. Плей-офф (1/8 финала)
18.40. Мужчины. Плей-офф (1/8 финала)
23.10. Мужчины. Плей-офф (1/8 финала)

18 февраля, среда
14.10. Мужчины. Четвертьфинал №1
16.10. Мужчины. Четвертьфинал №2
18.40. Мужчины. Четвертьфинал №3
23.10. Мужчины. Четвертьфинал №4

19 февраля, четверг
16.40. Женщины. Матч за 3-е место
21.10. Женщины. Финал

20 февраля, пятница
18.40. Мужчины. Полуфинал №1
23.10. Мужчины. Полуфинал №2

21 февраля, суббота
22.40. Мужчины. Матч за 3-е место

22 февраля, воскресенье
16.10. Мужчины. Финал.

